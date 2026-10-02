В городе Алматы состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств-участников Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В заседании приняли участие руководители и представители компетентных органов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также международных организации (УНП ООН, ОБСЕ, INL США).

Заседание Совета проходило под председательством Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Участники рассмотрели актуальные вопросы регионального и международного сотрудничества, наркоситуацию в государствах-участниках по итогам первого полугодия 2026 года, современные тенденции и новые формирующиеся наркоугрозы.

Особое внимание уделено распространению синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, незаконному обороту прекурсоров, использованию информационно-коммуникационных технологий и цифровых платформ в наркопреступности, а также совершенствованию регионального информационного обмена и аналитического взаимодействия.

Одним из важных вопросов заседания стало рассмотрение проекта Концепции создания Единой межгосударственной системы раннего предупреждения о наркоугрозах с использованием технологий искусственного интеллекта и мониторинга киберпространства. Инициатива направлена на укрепление регионального потенциала по раннему выявлению, анализу и прогнозированию новых и формирующихся наркоугроз и развитие более проактивных механизмов реагирования на изменения наркорынка.

В повестке дня также были вопросы дальнейшего институционального развития ЦАРИКЦ, совершенствования нормативной и финансовой базы, расширения международного сотрудничества и привлечения новых государств к деятельности центра.

По итогам заседания Советом приняты ряд решений по дальнейшему развитию деятельности ЦАРИКЦ.

Проведение заседания стало очередным шагом в укреплении совместных усилий государств-участников ЦАРИКЦ по противодействию транснациональной наркопреступности и развитию современных механизмов обмена информацией, раннего предупреждения и прогнозирования наркоугроз.