15 граждан привлечены к ответственности за незаконное нанесение граффити в ЗКО

С начала года на территории Западно-Казахстанской области выявлен ряд фактов незаконного нанесения надписей и граффити в общественных местах. 15 граждан привлечены к административной ответственности.

В частности, 7 нарушителей привлечены к административной ответственности в виде штрафа, еще 8 граждан подвергнуты административному аресту.

В соответствии с требованиями законодательства виновные лица самостоятельно устранили нанесенные ими надписи и рисунки.

В настоящее время места, где были выявлены незаконные надписи, очищаются и приводятся в первоначальный вид. В этой работе наряду с сотрудниками полиции активно участвуют волонтеры и молодежь.

С начала года на территории области очищено и приведено в порядок более 50 мест, где были нанесены незаконные надписи.

Работа проводится в рамках акции “Таза Қазақстан”.

Сохранение чистоты и благоустройство нашего города — общая задача. В этой связи призываем граждан бережно относиться к окружающей среде и соблюдать чистоту.