В Душанбе состоялось заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

1 октября в Душанбе состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.

Казахстан представила делегация МВД во главе с министром Ержаном Саденовым.

В работе Совета также участвовали министры внутренних дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также руководство Исполнительного комитета СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ и Антитеррористического центра СНГ.

Перед началом заседания глав делегаций принял Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, который отметил важность укрепления взаимодействия правоохранительных органов в противодействии современным вызовам и угрозам.

На заседании руководителями силовых ведомств рассмотрен широкий спектр вопросов. Основное внимание уделено обсуждению совместных мер в борьбе с транснациональной и организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также совершенствованию межгосударственного розыска преступников.

В своем выступлении министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов проинформировал коллег о принимаемых мерах по реализации межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью. При этом руководитель ведомства внес предложения по усилению практического взаимодействия министерств стран Содружества в противодействии интернет-мошенничеству, в том числе по совместному задержанию организаторов и участников преступных дропперских схем.

Наряду с этим глава казахстанской делегации отметил проведенную министерством совместно с зарубежными коллегами работу по актуализации Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года, в частности в части введения и четкой регламентации процедур реадмиссии и обмена сведениями о депортируемых лицах.

Указанные поправки позволят устранить существующие правовые пробелы, обеспечить унификацию процедур и повысить эффективность совместного противодействия незаконной миграции.

Также по линии противодействия наркопреступности министр Ержан Саденов предложил активизировать проведение международных операций по ликвидации каналов поставки наркотиков и обмену информацией об их новых видах.

По итогам заседания принят ряд совместных решений, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия министерств внутренних дел стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностью.