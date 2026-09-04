Обсуждены приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и Турцией

Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев встретился с Послом Турецкой Республики в Республике Казахстан Мустафой Капуджу.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.

Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Стороны подтвердили готовность продолжить взаимодействие в целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов глав двух государств, а также дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.