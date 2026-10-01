Казахстан и Дания нацелены на новые совместные проекты

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ардак Зебешев принял участие в Казахстанско-Датском бизнес-форуме, состоявшемся в рамках официального визита Министра иностранных дел Королевства Дания Ларса Лёкке Расмуссена в Республику Казахстан.

В работе форума приняли участие более 70 представителей государственных органов, институтов развития и деловых кругов двух стран.

«Казахстан заинтересован в том, чтобы экономическое сотрудничество с Данией приобретало всё более практический характер. Мы видим возможности не только для расширения торговли, но и для запуска совместных проектов, локализации производств и внедрения передовых технологий – прежде всего в логистике, водном хозяйстве, агропромышленном комплексе, фармацевтике и энергетике, где датские компании являются признанными лидерами. Наша задача – создать условия, при которых интерес бизнеса трансформируется в конкретные долгосрочные проекты в Казахстане», – отметил Ардак Зебешев.

В рамках форума подписан Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Конфедерацией датской промышленности (DI). Меморандум создаёт дополнительный механизм для прямой работы с датским деловым сообществом, обмена перспективными проектами и сопровождения компаний, заинтересованных в развитии деятельности в Казахстане.

Датский бизнес уже представлен в Казахстане в целом ряде отраслей, а интерес компаний охватывает новые направления – от промышленности и логистики до фармацевтики, водных технологий, энергетики и агропромышленного комплекса.

Особое внимание было уделено локализации и производственной кооперации. Для Казахстана сотрудничество с датским бизнесом представляет интерес не только с точки зрения привлечения капитала, но и как возможность развивать местное производство, внедрять современные технологии и управленческие решения, создавать новые связи между казахстанскими предприятиями и международными компаниями.

Примером успешного сотрудничества стало открытие завода Carlsberg Group и PepsiCo по производству безалкогольных напитков. Объём инвестиций в проект составил 344 млн долларов США, проектная мощность – около 1 млрд литров продукции в год, создано более 230 рабочих мест.