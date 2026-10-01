В глобальном инновационном индексе Казахстан показал лучший результат за десятилетие

Казахстан совершил заметный рывок в Глобальном инновационном индексе (Global Innovation Index, GII) 2026 года Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), поднявшись сразу на 8 позиций, с 81-го на 73-е место среди 139 экономик мира. Это лучший результат страны за последние 10 лет.

В региональном разрезе Казахстан вышел на 1-е место среди стран Центральной Азии и занял 2-е место среди 11 экономик Центральной и Южной Азии. Среди 35 стран с уровнем дохода выше среднего Казахстан расположился на 17-м месте. Наиболее заметный прогресс достигнут по инновационным результатам. По субиндексу инновационных результатов (Innovation Outputs) Казахстан поднялся сразу на 11 позиций, с 84-го на 73-е место, тогда как по субиндексу инновационных ресурсов (Innovation Inputs) позиция страны улучшилась с 75-го до 73-го места.

Результаты GII 2026 были представлены в штаб-квартире ВОИС в Женеве в рамках предварительной презентации Индекса для постоянных представителей государств-членов.

Улучшению позиции Казахстана предшествовала системная работа на национальном и международном уровнях. В течение 2026 года Постоянное представительство Республики Казахстан в Женеве выстроило прямое взаимодействие с ВОИС по GII, сосредоточив работу на конкретных индикаторах, методологии их расчета и качестве данных.

Проведенная работа позволила перевести взаимодействие Казахстана с ВОИС от ежегодного мониторинга рейтинга к предметной работе по конкретным показателям, источникам данных и необходимым мерам государственной политики.

Несмотря на достигнутый прогресс, сохраняется потенциал дальнейшего роста по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, взаимодействию университетов и бизнеса, венчурному финансированию, развитию инновационных кластеров, программному обеспечению и научно-техническим публикациям.