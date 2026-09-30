В Кабуле состоялись встречи Специального представителя Президента Республики Казахстан по Афганистану Еркина Тукумова с заместителем Министра иностранных дел Афганистана Мохаммадом Наимом и представителями Палаты женщин-предпринимателей и промышленности Афганистана (AWCCI).

В ходе встречи с М. Наимом стороны обменялись мнениями по итогам визита казахстанской делегации в Герат, отметив теплый прием и конструктивный характер состоявшихся переговоров. Е. Тукумов подчеркнул, что визит в Герат стал продолжением договоренностей, достигнутых в ходе визита Заместителя Премьер-министра – Министра национальной экономики РК Серика Жумангарина в Афганистан 20-21 июня т.г.

Казахстанская сторона отметила заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия с Афганистаном в партнерстве с государствами Центральной Азии по строительству транзитных коридоров, а так же торговле со странами Южной Азии.

Афганская сторона выразила благодарность за выступление Министра иностранных дел РК М. Тлеуберди в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН за поддержку поэтапного международного взаимодействия с Афганистаном при центральной роли международной площадки. Наряду с этим, отметила заинтересованность в участии деятельности Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Отдельно обсуждены перспективы прямого авиасообщения между двумя странами.

В рамках визита состоялась также встреча с представителями Палаты женщин-предпринимателей и промышленности Афганистана. Участники обсудили возможности расширения деловых контактов между женщинами-предпринимателями двух стран, а также взаимодействие в сферах образования, профессионального развития, медицины и социальных проектов.

Представители Палаты выразили заинтересованность в установлении более тесных контактов с казахстанским бизнес-сообществом. Е. Тукумов пригласил представителей Палаты посетить Казахстан для развития прямых деловых связей и проработки совместных инициатив.

По итогам встреч, стороны подтвердили заинтересованность в продолжении прямого диалога и практической реализации совместных инициатив, в том числе с привлечением регионального и многостороннего форматов сотрудничества.