Казахстан и Австрия укрепляют межпарламентский диалог

Астана, 29 сентября 2026 года — Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов встретился с делегацией парламентской группы «Австрия — Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан» во главе с Маркусом Хофером.

Стороны обсудили перспективы казахсско-австрийского сотрудничества, уделив особое внимание развитию межпарламентского диалога и торгово-экономических связей в различных отраслях.

Отмечена важность установления прямых контактов между депутатами двух стран и организации в перспективе ответного визита группы дружбы «Казахстан — Австрия» в Вену.

Особое внимание было уделено торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию, включая подготовку предстоящих заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, которые состоятся 19–20 ноября 2026 года в Вене.

Собеседники рассмотрели возможности сотрудничества в сферах редкоземельных металлов, энергетической безопасности, транспортной инфраструктуры и логистики. Подчёркнут потенциал участия австрийских компаний в совместных производствах и проектах в рамках Среднего коридора.

Стороны также обменялись мнениями о развитии взаимодействия в сельском хозяйстве, дуальном образовании и туризме.