Опыт Казахстана в противодействии торговле людьми представлен в Вене

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Станислав Василенко принял участие в 10-й ежегодной встрече национальных координаторов и докладчиков или эквивалентных механизмов по противодействию торговле людьми, организованной ОБСЕ совместно с Советом Европы.

В мероприятии также приняли участие представители МВД РК и Национального центра по правам человека.

Специальный представитель и Координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Кэри Джонстон подчеркнула необходимость скоординированных международных действий в условиях стремительной адаптации преступных сетей и активного использования ими современных технологий. В свою очередь, Исполнительный секретарь Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми Петя Несторова отметила ключевую роль многостороннего взаимодействия, в том числе с участием местных и региональных органов власти и пенитенциарных служб.

В рамках сессии, посвященной интеграции мер по противодействию торговле людьми в более широкие стратегии борьбы с организованной преступностью, Олег Цой представил опыт Казахстана. Он отметил растущую роль цифровых технологий в вербовке и эксплуатации людей, подчеркнув необходимость оперативного обмена информацией, совместных расследований и укрепления трансграничного взаимодействия.

Казахстанская делегация также приняла участие в региональном круглом столе по противодействию торговле людьми с участием представителей пяти государств Центральной Азии под председательством Кэри Джонстон.

В ходе дискуссии Станислав Василенко представил опыт Казахстана по возвращению граждан, ставших жертвами торговли людьми и принуждения к преступной деятельности в зарубежных мошеннических центрах. Он предложил создать региональную рабочую группу в формате «С5+ОБСЕ» для обмена информацией, раннего выявления и перенаправления жертв, совместной подготовки специалистов и координации действий по трансграничным случаям.

Казахстанская сторона проинформировала о новом мандате Уполномоченного по правам человека в качестве Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми, подчеркнув важность раннего выявления и защиты жертв, а также обмена практиками между национальными докладчиками стран региона.

Казахстан подтвердил готовность продолжать активное региональное и международное сотрудничество с ОБСЕ, Советом Европы и другими партнерами в целях предупреждения торговли людьми, защиты пострадавших и противодействия транснациональным преступным сетям.