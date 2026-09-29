В городе Герат состоялись мероприятия с участием официальной и деловой делегаций во главе со Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану Тукумовым Еркином.

В рамках визита прошла встреча Е. Тукумова с губернатором западной провинции Герат Нур Ахмадом Исламджаром. Стороны обсудили состояние и перспективы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, обменялись информацией о потенциале регионов и возможностях расширения прямого взаимодействия деловых кругов.

Особое внимание уделено развитию формата «West2West», направленного на установление прямых связей между западными регионами Казахстана и Афганистана в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики.

В торгово-экономической части мероприятий приняли участие представители Министерства торговли и интеграции РК, акиматов Мангистауской и Западно-Казахстанской областей, а также деловых кругов двух стран.

В рамках визита состоялся бизнес-форум «Казахстан - Афганистан: межрегиональное сотрудничество». Обсуждались практические вопросы расширения взаимной торговли, установления прямых контактов между предпринимателями, развития промышленной кооперации и транспортно-логистических связей. Афганская сторона представила выставку промышленных товаров, сельхозпродукции и продуктов питания.

Торжественно состоялась церемония открытия 3-го участка железной дороги «Хаф-Герат», в строительстве которого принимала участие казахстанская компания ТОО «Integra Construction KZ».

Мероприятия в Герате стали практическим этапом развития формата «West2West» и продолжением работы по расширению казахско-афганского взаимодействия. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении прямого диалога и практической проработке обсужденных направлений сотрудничества.

За январь-июль 2026 года товарооборот составил 581,1 млн долл., увеличившись в 2,4 раза. Экспорт РК - 572,9 млн долл., в том числе мука - 215,6 млн, пшеница - 122 млн, растительное масло - 51,1 млн долл. Импорт из Афганистана - 8,2 млн долл., что свидетельствует о значительном потенциале наращивания поставок афганской продукции (сухофрукты, шафран, виноград, ковры и др.).