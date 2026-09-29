Казахстан и Китай сверили стратегические приоритеты

В столице Китая состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и КНР. Переговоры провели заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев и помощник Министра иностранных дел Китая в ранге заместителя министра Лю Бинь.

В центре внимания были вопросы реализации договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также дальнейшие шаги по укреплению казахско-китайского стратегического партнёрства.

Участники отметили устойчивую положительную динамику двусторонних связей и расширение контактов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отдельный блок переговоров был посвящён экономической повестке. Казахстан и Китай обозначили приоритетные направления для дальнейшего наращивания практических связей - индустриальные и инвестиционные проекты, энергетика, транзит и транспорт, а также инновации.

Стороны также подтвердили близость подходов по ряду ключевых вопросов международной повестки и договорились продолжить тесную координацию в рамках многосторонних структур.