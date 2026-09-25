Глава МИД Казахстана выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк, 25 сентября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, представив видение Казахстана по ключевым вопросам международной повестки и обозначив приоритеты страны в сфере политического и устойчивого развития.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства уделил особое внимание продолжающимся в Казахстане политическим преобразованиям. Он отметил, что новая Конституция 2026 года усилила акцент на человеческом достоинстве, развитии человеческого капитала, образовании, инновациях и экологической ответственности.

Министр также подчеркнул значение состоявшихся в прошлом месяце выборов в новый Курултай, по итогам которых в парламенте представлен широкий спектр общественных сил, а доля женщин достигла исторического максимума – 34%.

«Для Казахстана многосторонность является ключевым инструментом укрепления доверия, поиска общих решений и достижения конкретных результатов для наших граждан и будущих поколений. Она также является важной составляющей долгосрочной политической трансформации нашей страны», – заявил М.Тлеуберди.

Отдельное внимание в выступлении было уделено вопросам международной безопасности и разоружения. Глава МИД подтвердил последовательную позицию Казахстана в пользу ядерного разоружения и возобновления диалога между ядерными державами, а также отметил инициативу страны по укреплению Конвенции о биологическом оружии посредством создания Международного агентства по биологической безопасности.

Говоря о дальнейшем развитии страны, Министр подчеркнул взаимосвязь политической модернизации, устойчивого развития и ответственного отношения к окружающей среде. Казахстан намерен и далее продвигать международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды, борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия и укрепления водной безопасности.

В этом контексте М.Тлеуберди отметил итоги состоявшегося в Астане Регионального экологического саммита, инициативу Президента Казахстана об учреждении Международного дня озеленения планеты 22 апреля, а также общенациональную инициативу «Таза Қазақстан», направленную на формирование культуры экологической ответственности, гражданской вовлеченности и бережного отношения к общественному благу.

Особый акцент был сделан на водной безопасности как одном из ключевых факторов устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности, климатической устойчивости и мира. В этой связи была представлена инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, призванной содействовать формированию более целостной и эффективной системы международного управления водными ресурсами.

В завершение Министр подтвердил приверженность Казахстана принципам многосторонности и готовность продолжать конструктивное взаимодействие со всеми государствами-членами ООН в интересах мира, безопасности и устойчивого развития.