Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди встретился с Генеральным секретарем ООН

Нью-Йорк, 25 сентября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр передал Генеральному секретарю приветствия Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и от имени Главы государства выразил высокую оценку деятельности А. Гутерриша в условиях сложной международной обстановки, его последовательной приверженности принципам многосторонности и Устава ООН, а также личный вклад в дело укрепления всестороннего сотрудничества между РК и ООН.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и приоритетные направления взаимодействия в рамках 81-й сессии ГА ООН.

М. Тлеуберди подтвердил поддержку усилий Генерального секретаря по повышению эффективности деятельности Организации. В этом контексте, особое внимание уделено деятельности Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы как ключевой площадки регионального измерения многостороннего сотрудничества.

Генеральный секретарь особо отметил возрастающую роль Казахстана в формирующемся многополярном мире, назвав нашу страну «строителем мостов» и подчеркнув ее способность поддерживать конструктивные отношения с ключевыми международными партнерами.

В ходе встречи Министр оставил запись в Книге почётных гостей ООН, отметив вклад Генерального секретаря в укрепление многосторонности и неизменную приверженность Казахстана дальнейшему взаимодействию в рамках Организации.