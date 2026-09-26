Глава МИД РК провёл ряд двусторонних встреч на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк, 25 сентября 2026 года – В рамках работы 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств Кипра, Грузии и Румынии.

На переговорах с Министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом основное внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, и графику предстоящих контактов, а также расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая энергетику. Стороны договорились поддерживать регулярный политический диалог.

С Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили стороны подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и многопланового казахско-грузинского сотрудничества – в политике, торговле, инвестициях и культурно-гуманитарной сфере. Особое место в разговоре заняли перспективы Транскаспийского международного транспортного маршрута и дальнейшее расширение возможностей Среднего коридора.

Отдельная встреча состоялась с и.о. Министра иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цойу на которой обсуждались перспективы расширения сотрудничества в сферах энергетической безопасности, инвестиций, транспорта и логистики, а также новые направления взаимовыгодного партнерства.

По итогам встреч министры подтвердили готовность к тесной координации в рамках ООН и на других многосторонних площадках, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.