Казахстан и Малави вступили в новый этап двусторонних отношений

Нью-Йорк, 25 сентября 2026 года – На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Малави Джорджем Тапатула Чапондой.

Ключевым итогом встречи стало подписание министрами Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Малави. Таким образом, между двумя государствами были официально установлены дипломатические отношения.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений и договорились прилагать усилия для укрепления политического диалога, а также расширения практического сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в горнодобывающей промышленности, цифровизации, образовании и сельском хозяйстве. Была выражена заинтересованность в развитии прямых контактов между внешнеполитическими ведомствами, компаниями и образовательными учреждениями двух стран.

В сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности были рассмотрены возможности поставок казахстанской пшеницы в Малави, а также продвижения малавийской продукции, включая чай, кофе и орехи макадамия, на рынок Казахстана.

По итогам встречи стороны договорились продолжить регулярный диалог и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.