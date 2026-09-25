Нью-Йорк, 25 сентября 2026 года – На полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел встречу с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества, ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также актуальные вопросы двусторонней повестки.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, уделив внимание взаимодействию Казахстана и России в рамках многосторонних структур.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.