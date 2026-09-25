Министры иностранных дел Организации тюркских государств встретились в США

Нью-Йорк, 25 сентября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Государства-члены Организации выразили соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.

Глава МИД Казахстана отметил, что в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности возрастает значение взаимной поддержки и скоординированных действий между тюркскими государствами.

Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие задачи сотрудничества в рамках ОТГ, а также актуальные региональные и международные вопросы. Была подтверждена готовность укреплять практическое содержание взаимодействия и продвигать совместные инициативы, отвечающие общим интересам тюркских государств.