Министр иностранных дел РК встретился с Администратором Программы развития ООН

Нью-Йорк, 24 сентября 2026 года – На полях Недели высокого уровня 81-сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Администратором Программы развития ООН (ПРООН) Александром Де Кроо.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и регионального взаимодействия, направленных на достижения Целей устойчивого развития.

Министр иностранных дел РК выразил благодарность ПРООН за активное содействие в организации и проведении Регионального экологического саммита в апреле т.г., а также отметил важную роль Программы в реализации проектов по линии Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную приверженность углублению всестороннего партнерства в интересах устойчивого развития и региональной стабильности.