Казахстан и Тимор-Лешти установили дипломатические отношения

Нью-Йорк, 24 сентября 2026 года - На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди с Министром иностранных дел и сотрудничества Демократической Республики Тимор-Лешти Бендиту душ Сантуш Фрейтасом.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны обсудили перспективы развития политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, культурной, туристической и сельскохозяйственной сферах.

Казахстанская сторона поздравила Тимор-Лешти с вступлением в АСЕАН в качестве 11-го государства-члена и выразила готовность развивать взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с Ассоциацией.

Отдельное внимание уделено взаимодействию в рамках ООН и других многосторонних площадок, в том числе по вопросам устойчивого развития и изменения климата.

Стороны подтвердили готовность поддерживать регулярные контакты и продолжить работу по развитию двусторонних отношений.