Астана и Брюссель подтвердили курс на укрепление торгово-экономического партнёрства

Нью-Йорк, 24 сентября 2026 года - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с Еврокомиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой.

В ходе встречи Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, расширение торгово-экономических связей и перспективные направления сотрудничества, отдельно остановившись на договоренностях, достигнутых по итогам состоявшегося визита Главы государства в Брюссель в текущем году.

Собеседники обменялись мнениями по вопросу практической реализации совместных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено значительному потенциалу Транскаспийского международного транспортного маршрута и взаимодействию в рамках европейской инициативы Global Gateway.