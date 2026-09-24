Казахстан и Бенин подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований

Нью-Йорк, 24 сентября 2026 года – На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди и Министр иностранных дел Республики Бенин Корин Амори Брюне подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Бенин об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Документ направлен на упрощение взаимных поездок владельцев дипломатических и служебных паспортов двух государств, а также дальнейшее укрепление политических и торгово-экономических связей между Казахстаном и Бенином.