Казахстан принял участие в Координационной встрече ОИС

Нью-Йорк, 24 сентября 2026 года – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в ежегодной Координационной встрече государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшей на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Особое внимание было уделено текущей ситуации на Ближнем Востоке и ее гуманитарным последствиям.

В своем выступлении глава МИД подтвердил приверженность Казахстана принципам мирного разрешения международных споров и поддержал посреднические усилия ряда государств-членов ОИС, направленные на скорейшее прекращение эскалации в ближневосточном регионе, обеспечение устойчивого мира и нормализацию гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Кроме того, в ходе выступления была отмечена актуальность казахстанских инициатив по созданию Группы «ОИС-15», направленной на расширение сотрудничества между наиболее технологически и научно развитым государствами исламского мира, а также Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) со штаб-квартирой в Астане.