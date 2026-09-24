Нью-Йорк, 23 сентября — Во второй день участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел серию двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств и руководителями международных организаций.

Состоялись встречи с Министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, Заместителем Премьер-министра и Министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, Министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, а также, а также Президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич и Федеральным советником, Министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, активизации политического диалога и обеспечения региональной безопасности. Казахстанская сторона подчеркнула приверженность конструктивному взаимодействию с партнерами по всему спектру актуальной международной повестки.

Казахстан продолжит наращивать активное участие в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, придавая особое значение развитию многостороннего диалога и укреплению партнерских связей.