На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в рабочей встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Участники мероприятия обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки ГА ООН, а также обсудили приоритетные направления сотрудничества ОДКБ с ООН.

Министерская встреча прошла в традиционно дружеской атмосфере, стороны подтвердили нацеленность на развитие дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества ОДКБ с универсальной всеобъемлющей организацией.