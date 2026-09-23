Нью-Йорк, 23 сентября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в дискуссии высокого уровня «Подтверждая обещание мира: используя имеющиеся возможности».

В центре обсуждения находились актуальные вызовы международному миру и безопасности, вопросы укрепления доверия и снижения напряженности, а также повышения эффективности инструментов ООН по предотвращению и урегулированию конфликтов. Особое внимание было уделено превентивной дипломатии, посредничеству и развитию партнерства между ООН и другими участниками международных процессов.

В дискуссии приняли участие Премьер-секретарь кабинета министров Кении Мусалия Мудавади, Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Сафади, Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир и другие высокопоставленные представители государств. Модератором выступила Президент и генеральный директор Международной кризисной группы Комфорт Эро.

Участники обменялись мнениями о возможностях укрепления роли ООН в поддержании международного мира и безопасности и более эффективного использования существующих механизмов мирного разрешения споров.