Нью-Йорк, 23 сентября 2026 года – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств-основателей Глобальной инициативы по укреплению политической приверженности международному гуманитарному праву (МГП) - Казахстана, Бразилии, Иордании, КНР, Франции и Южной Африки – совместно с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.

Участники обсудили подготовку к Конференции высокого уровня «Гуманность в условиях войны», которая пройдет 7 декабря 2026 года в Иордании. Основное внимание было уделено расширению международной поддержки Инициативы, обеспечению представительного участия в Конференции, координации дальнейших действий государств-основателей, а также подготовке итоговой политической декларации.

Министр иностранных дел Казахстана подчеркнул, что Международное гуманитарное право должно применяться универсально, последовательно и добросовестно — без избирательности и политизации. Его подлинная эффективность определяется тем, насколько оно обеспечивает защиту гражданского населения, медицинского и гуманитарного персонала, безопасность жизненно важной гражданской инфраструктуры и беспрепятственную доставку помощи нуждающимся.

Глава МИД отметил, что Казахстан последовательно продвигает культуру диалога, мирного урегулирования споров и инклюзивного многостороннего сотрудничества и рассматривает Инициативу как практический механизм содействия реализации уже существующих международных обязательств.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств государств-основателей и Президент МККК выступили с совместным заявлением для прессы. Стороны призвали международное сообщество присоединиться к Инициативе, активизировать усилия по укреплению соблюдения МГП и обеспечить участие в Конференции в Иордании на высоком уровне.