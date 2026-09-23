Специальный представитель Президента РК Ержан Казыхан провел встречу с представителями американского экспертного и делового сообщества. Мероприятие было организовано Посольством Республики Казахстан в США совместно с аналитическим центром Atlantic Council.

В центре обсуждения были политические и экономические преобразования в Казахстане, а также перспективы дальнейшего развития Расширенного стратегического партнерства между РК и США.

Выступая на мероприятии, Е.Казыхан рассказал об основных направлениях экономической модернизации страны, развитии транспортной и цифровой инфраструктуры и более глубокой интеграции Казахстана в глобальные производственные цепочки. В данном контексте были рассмотрены перспективы сотрудничества с США в сферах энергетики, критически важных минералов, искусственного интеллекта и передовых технологий, а также дальнейшее развитие Среднего коридора.

Специальный представитель отметил, что Казахстан, являясь крупнейшим в мире производителем урана и одним из ключевых поставщиков данного сырья на американский рынок, заинтересован в расширении сотрудничества с США по всей производственной цепочке – от добычи и переработки сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, трансфера технологий и развития промышленной кооперации.

Говоря о политической модернизации страны, Е.Казыхан остановился на проводимых институциональных реформах в рамках концепции Президента Касым-Жомарта Токаева «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», а также ключевых положениях новой Конституции, принятой по итогам общенационального референдума.

По итогам мероприятия состоялась сессия вопросов и ответов, где участники обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-американского сотрудничества и региональной повестки.