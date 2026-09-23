Казахстан и Великобритания обсудили развитие парламентского и двустороннего взаимодействия

Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провёл встречу с парламентской делегацией Британской группы Межпарламентского союза во главе с Председателем специального комитета по обороне Палаты общин Таном Дэси.

В состав делегации также вошли члены Палаты общин и Палаты лордов Парламента Великобритании.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления казахско-британского сотрудничества, уделив особое внимание развитию межпарламентского диалога и практической реализации недавно ратифицированного Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между РК и Соединённым Королевством.

А.Исетов подчеркнул важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей как одного из ключевых направлений двустороннего взаимодействия, отметив значимость расширения прямых контактов между депутатами Курултая РК и британского Парламента и поддержания регулярного обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

Стороны обсудили проводимые Главой государства конституционные реформы, отметили высокую динамику казахско-британского партнёрства, а также значительный потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

Встреча подтвердила взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Астаной и Лондоном, укреплении межпарламентских связей и поддержании конструктивного политического диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.