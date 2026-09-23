В рамках первого дня Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел серию двусторонних встреч и принял участие в многосторонних мероприятиях.

Состоялись переговоры с министрами иностранных дел Венгрии Анитой Орбан, Молдовы Михаем Попшоем, Польши Радославом Сикорским, Словении Тоне Кайзером, Украины Андреем Сибигой и Эль-Сальвадора Александрой Хилл Тиноко. В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы расширения политического диалога и торгово-экономических связей, а также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.

Отдельные встречи состоялись с Генеральным секретарем ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), кандидатом на должность Генерального секретаря ООН Ребеккой Гринспан и Генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани.

Стороны обсудили вопросы укрепления многостороннего сотрудничества, повышения эффективности международных институтов и дальнейшего взаимодействия Казахстана со структурами системы ООН.

В рамках многосторонней программы глава внешнеполитического ведомства Казахстана принял участие в министерской встрече «Renewal and Focus: The UN We Need 5 Years from Now», посвященной перспективам развития ООН и ее адаптации к современным глобальным вызовам.

Важным итогом первого дня стало установление дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Центральноафриканской Республикой. Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали соответствующее Совместное коммюнике, подтвердив взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей и взаимодействия на международных площадках.

Насыщенная программа первого дня продолжила практическую реализацию внешнеполитических приоритетов Казахстана, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, укрепление многосторонней дипломатии и повышение эффективности взаимодействия в рамках ООН.