Казахстан и Польша рассмотрели новые направления сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провёл встречу с польской делегацией во главе с Заместителем министра иностранных дел Войцехом Зайончковским и Заместителем министра климата и окружающей среды Кшиштофом Галосом.

Стороны обсудили вопросы двустороннего политического, торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур.

Отдельное внимание было уделено расширению и укреплению взаимодействия в перспективных направлениях, обладающих значительным потенциалом для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства, в частности в сфере геологии и минерально-сырьевых ресурсов.

По итогам переговоров достигнута договоренность продолжить совместную работу над дальнейшим углублением взаимовыгодного диалога между Астаной и Варшавой.