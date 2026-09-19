Астана, 19 сентября 2026 года - Сотрудники Министерства иностранных дел Республики Казахстан присоединились к общегородскому субботнику в Астане, организованному в рамках масштабной общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».

Мероприятие объединило представителей государственных органов, организаций и жителей столицы, которые вместе занялись уборкой и благоустройством закреплённых территорий. Сотрудники внешнеполитического ведомства приняли активное участие в уборке прилегающей к зданию территории.

Принимая участие в субботнике, дипломаты подчеркнули, что забота об экологии - это не только задача государственных программ, но и личная ответственность каждого гражданина.

Акция «Таза Қазақстан» проводится на регулярной основе и направлена на формирование экологической культуры среди населения, воспитание бережного отношения к окружающей среде, а также укрепление традиций чистоты, порядка и благоустройства в казахстанском обществе. Подобные инициативы способствуют объединению граждан вокруг общей цели и повышению уровня экологической ответственности.