Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Бутана

Тхимпху, 18 сентября 2026 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия и по совместительству в Королевстве Бутан Азамат Ескараев вручил верительные грамоты Королю Бутана Джигме Кхесару Намгьялу Вангчуку.

В ходе торжественной церемонии Посол передал Королю теплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также подтвердил готовность казахстанской стороны прилагать все необходимые усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений и расширения двустороннего взаимодействия.

После церемонии состоялась отдельная встреча Посла А.Ескараева с Королем Бутана, который передал свои наилучшие пожелания Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и отметил, что внимательно следит за развитием и достижениями Казахстана. Особый интерес с его стороны вызвали процессы цифровизации, развитие новых технологий и деятельность международного технопарка Astana Hub, а также перспективы сотрудничества в сферах цифровой экономики, инноваций и информационных технологий. В этой связи также был отмечен интерес к изучению казахстанского опыта в указанных сферах для его возможного применения в рамках проекта «Gelephu Mindfulness City» (GMC), реализуемого на юге Бутана, у границы с Индией.

Король Бутана также выразил заинтересованность в посещении Республики Казахстан в ближайшем будущем.

Отдельная встреча состоялась с Министром иностранных дел и внешней торговли Бутана Дина Натхом Дхунгелом, где основное внимание было уделено текущему состоянию казахско-бутанских отношений, перспективным направлениям их дальнейшего развития, а также расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Стороны также подчеркнули важность дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей, включая туризм, академическое сотрудничество и молодежные обмены.

По итогам визита подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, расширении договорно-правовой базы, развитии практического взаимодействия в торгово-экономической, технологической и гуманитарной сферах, а также в поддержании регулярных контактов.