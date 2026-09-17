Казахстан и Италия укрепляют торгово-экономическое сотрудничество

Астана, 17 сентября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел переговоры с Заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Марией Триподи, прибывшей в Астану для участия в работе первого заседания диалоговой площадки «В5+Италия».

В ходе встречи стороны отметили высокую динамику политического диалога, а также обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-итальянского стратегического партнерства. В частности, особое внимание было уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

А.Исетов подчеркнул заинтересованность Казахстана в реализации совместных проектов с итальянскими компаниями в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и сельское хозяйство.

В свою очередь М.Триподи поздравила с успешным проведением выборов в Курултай, отметив важную роль парламентской дипломатии в укреплении казахско-итальянских отношений. Также подтвердила настрой итальянской стороны на расширение практического сотрудничества с Казахстаном и продвижение новых проектов.

В данном контексте собеседники отметили важность диалоговой площадки «В5+Италия», инициированной Президентом Казахстана

К.К. Токаевым, для развития деловых связей между Центральной Азией и Италией.

По итогам переговоров дипломаты подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.