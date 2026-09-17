Посол Королевства Дании вручил копии Верительных грамот

Астана, 17 сентября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов принял вновь назначенного Посла Королевства Дания в Казахстане, Специального представителя МИД Дании по Центральной Азии Ларса Туесена (с резиденцией в Копенгагене). В ходе встречи состоялась церемония вручения копий верительных грамот.

Стороны обменялись мнениями по вопросам казахско-датского сотрудничества, отметив имеющиеся возможности для придания дополнительной динамики двустороннему взаимодействию. Особое внимание было уделено перспективам развития политического диалога, наращивания торгово-инвестиционных контактов и реализации совместных инициатив.

Отдельно были затронуты вопросы сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, а также взаимодействия в области образования и искусственного интеллекта, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи Ларс Туесен выразил признательность за оказанный прием и содержательный обмен мнениями, подтвердив заинтересованность датской стороны в поддержании тесных контактов с казахстанскими партнерами.