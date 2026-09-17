Астана, 17 сентября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия, аккредитованным по совместительству в Республике Казахстан Джозефом Олусола Иджи.

В ходе встречи Посол Нигерии вручил копии верительных грамот и подтвердил приверженность усилению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, а также углублению сотрудничества в рамках международных организаций.

В свою очередь, А. Исагалиев поздравил Посла с назначением на ответственную должность и выразил уверенность в том, что его миссия будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных и основанных на доверии отношений между Астаной и Абуджей.

Стороны обсудили вопросы активизации политического диалога, укрепления торгово-экономического партнерства, а также расширения взаимодействия в сферах сельского хозяйства и промышленности.