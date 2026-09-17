Астана, 17 сентября 2026 года – Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял копии верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гвинея-Бисау по совместительству в Республике Казахстан Браимы Эмбало.

А. Исағалиев, поздравив Посла Гвинеи-Бисау с назначением, выразил уверенность, что его дипломатическая миссия будет способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений и взаимовыгодного взаимодействия между двумя странами.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения торгово-экономического партнёрства, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.

Посол Б. Эмбало выразил благодарность за тёплый приём и подтвердил готовность приложить усилия для развития отношений между Астаной и Бисау.