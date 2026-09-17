Секретариат Организации Объединенных Наций уведомил о завершении процедуры присоединения Республики Казахстан к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 21 ноября 1947 года (далее – Конвенция).

Конвенция утверждает единую правовую основу для обеспечения самостоятельности международных организаций и гарантирует дипломатический статус и иммунитет деятельности, имущества и сотрудников этих учреждений.

Присоединение Казахстана к Конвенции создает правовую основу для деятельности специализированных учреждений ООН и окажет в целом положительное влияние на укрепление сотрудничества с системой ООН.

В частности, присоединение позволит увеличить объем программной деятельности, финансирования и численности работников учреждений ООН, а также увеличивает правовые возможности для функционирования специализированных учреждений ООН на территории Казахстана, проведения в стране краткосрочных международных мероприятий (семинаров, конференций, симпозиумов и др.).

Казахстан активно сотрудничает со структурами системы ООН по широкому кругу направлений, охватывающих устойчивое развитие, мир и безопасность, а также права человека. В частности, в стране работают страновые и региональные представительства ряда специализированных учреждений ООН, включая ВОЗ, ФАО, МОТ и ЮНЕСКО.

Казахстан придает особое значение укреплению многостороннего сотрудничества и повышению эффективности регионального присутствия Организации в Центральной Азии. Так, в 2026 году Казахстаном также была завершена ратификация основополагающих документов для функционирования Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в г. Алматы.