Глава МИД Казахстана обсудил с Послом Китая двустороннюю повестку сотрудничества

Астана, 17 сентября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Хань Чуньлиня.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отметив высокую динамику политического диалога между двумя странами в текущем году, собеседники уделили особое внимание практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе регулярных встреч лидеров Казахстана и Китая.

Стороны также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также вопросы координации взаимодействия на многосторонних и региональных площадках.