Министр иностранных дел Казахстана принял Посла Кыргызстана

Астана, 17 сентября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан Кудайбергена Базарбаева.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы казахско-кыргызского взаимодействия в политической, торгово-экономической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Министр подчеркнул заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении многопланового сотрудничества с Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Со своей стороны, кыргызский Посол подтвердил твердую приверженность Бишкека дальнейшему укреплению союзнических отношений с Астаной и заверил, что приложит все усилия для реализации задач, поставленных Президентами Казахстана и Кыргызстана по укреплению всестороннего взаимодействия.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Выражена готовность продолжать оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.