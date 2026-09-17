Глава МИД РК провел встречу с Послом России в Казахстане

Астана, 17 сентября 2026 года – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял Посла России в Казахстане Алексея Бородавкина.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского двустороннего сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также предстоящий график взаимных визитов и совместных мероприятий.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и взаимодействия в многостороннем формате.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.