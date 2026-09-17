В МИД Казахстана приняты копии верительных грамот нового Посла Венгрии

Астана, 17 сентября 2026 года – Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот от вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Республике Казахстан Ференца Цомбоша.

А.Исетов поздравил Ф.Цомбоша с продолжением дипломатической миссии в Казахстане в качестве Посла и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны отметили дружественный и доверительный характер казахско-венгерских стратегических отношений, основанных на взаимном уважении.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию.

В завершение встречи дипломаты подтвердили готовность сторон к дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.