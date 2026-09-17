Посол Эстонии в Казахстане вручила копии верительных грамот

Астана, 17 сентября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот от вновь назначенного Посла Эстонской Республики в Казахстане Марье Лууп.

А. Исетов поздравил Посла с назначением и отметил важность дальнейшего укрепления дружественных отношений между двумя странами.

Дипломаты обсудили перспективы развития всего спектра партнерства между Казахстаном и Эстонией, сделав особый акцент на расширении торгового-экономического сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Эстонской Республики Алара Кариса в Астану в ноябре 2025 года.

Посол М. Лууп поблагодарила за тёплый приём и заверила, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления партнёрства между Астаной и Таллинном.