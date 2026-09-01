Нью-Йорк, 31 августа 2026 года - Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла инициированную Республикой Казахстан резолюцию «Международный день озеленения планеты», провозгласив 22 апреля Международным днем озеленения планеты.

Инициатива об учреждении Международного дня была выдвинута Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.

Соавторами резолюции выступили 32 государств, представляющих различные регионы мира, что свидетельствует о востребованности и актуальности данной инициативы для международного сообщества.

Принятие резолюции отражает последовательный вклад Казахстана в продвижение глобальной экологической повестки и объединение международных усилий по охране окружающей среды, восстановлению экосистем, расширению зеленых насаждений и формированию экологической культуры.

Документ призван содействовать повышению осведомленности мирового сообщества о важности озеленения и восстановления природных экосистем, а также поощрять государства, систему ООН, международные и региональные организации, гражданское общество и другие заинтересованные стороны к проведению соответствующих мероприятий и инициатив.

Учреждение Международного дня созвучно проводимой в Казахстане общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», направленной на формирование ответственного отношения к окружающей среде, благоустройство территорий и повышение экологической культуры общества.

Принятие резолюции стало практической реализацией еще одной международной инициативы Главы государства и подтверждает востребованность подходов Казахстана, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах устойчивого развития и сохранения окружающей среды для будущих поколений.