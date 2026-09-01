Нью-Йорк, 31 августа 2026 года – В штаб-квартире ООН прошла серия мероприятий по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана.

В этом году Международный день объединяет три знаковые даты: 35-летие закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона, 30-летие открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и 20-летие подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Центральным событием стало заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которое открыли ее Председатель Анналена Бербок, Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу от имени Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь Организации ДВЗЯИ Роберт Флойд.

В послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша государства, обладающие ядерным оружием, были призваны сохранять действующие моратории на испытания и предпринять необходимые шаги для скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу. «Мир никогда больше не должен стать свидетелем ядерного взрыва», – подчеркнул глава ООН.

Участники заседания подчеркнули необходимость сохранения международной нормы против ядерных испытаний, уделив особое внимание их гуманитарным и экологическим последствиям для нынешнего и будущих поколений. В ряде выступлений опыт Казахстана и закрытие Семипалатинского полигона отмечались как важная веха в глобальных усилиях по прекращению ядерных испытаний.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подчеркнул, что закрытие Семипалатинского полигона и последующий отказ страны от унаследованного четвертого по величине ядерного арсенала стали отражением принципиального выбора Казахстана в пользу мира и безопасности, основанных на доверии, диалоге и сотрудничестве. В этом контексте он отметил последовательную политику Президента Касым-Жомарта Токаева в области ядерного разоружения и нераспространения и его призыв к укреплению международного сотрудничества для предотвращения ядерных испытаний и построения более безопасного мира.

Особое гуманитарное звучание заседанию придало выступление известного казахстанского художника и антиядерного активиста Карипбека Куюкова. Его личная история вновь напомнила международному сообществу, что последствия ядерных испытаний не заканчиваются с прекращением взрывов – они затрагивают жизнь и здоровье людей, их семьи и последующие поколения.

Перед заседанием состоялся символический пеший проход в здании ООН на этаже, посвященном ядерному разоружению, включая фото народного протеста против ядерных испытаний движения «Невада-Семипалатинск».

В тот же день в Постоянном представительстве Казахстана при ООН состоялось мероприятие с участием представителей ООН и ОДВЗЯИ, дипломатического корпуса, международных организаций и гражданского общества. Гостям были представлены тематическая книжная экспозиция и документальный фильм о последствиях ядерных испытаний. Символическим моментом стало вручение К.Куюковым своих картин Высокому представителю ООН по вопросам разоружения И. Накамицу и Исполнительному секретарю Организации ДВЗЯИ Р.Флойду.

Ранее, 28 августа 2026 года, в штаб-квартире ООН прошли памятное мероприятие высокого уровня и открытие специальной выставки, приуроченные к 30-летию ДВЗЯИ. Вместе с тем, 29 августа 2026 года, в Международный день действий против ядерных испытаний, Казахстан совместно с Австралией, Германией, Канадой, Нидерландами, Финляндией и Японией выступил соорганизатором церемонии посадки памятного дерева на территории штаб-квартиры ООН.