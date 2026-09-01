Астана, 31 августа 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с Заместителем Министра иностранных дел Султаната Оман Халифой Аль-Хариси.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-оманского сотрудничества, а также дальнейшее развитие торгово-экономических и инвестиционных связей.

Стороны подчеркнули важность действующих механизмов двустороннего взаимодействия. В частности, отмечена продуктивность первого заседания Межправительственной комиссии между Республикой Казахстан и Султанатом Оман (МПК), состоявшегося в декабре 2025 года. В данном контексте, стороны «сверили часы» по подготовке проведения второго заседания МПК.

Особое внимание уделено созданию Казахстанско-Оманского делового совета, а также совместного инвестиционного фонда в целях активизации контактов между деловыми кругами двух стран, расширению инвестиционного взаимодействия и продвижению совместных проектов.

В рамках экономической повестки стороны отметили значительный потенциал для расширения сотрудничества в энергетике, горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, туризме и сфере новых технологий.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении казахско-оманских отношений и договорились продолжить совместную работу по продвижению перспективных направлений сотрудничества.