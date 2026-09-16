Брифинг Официального представителя МИД Казахстана Ж.Усенова

Содержание:

Об участии Министра иностранных дел РК в 81-й сессии ГА ООН

Об изменении миграционного законодательства Грузии и к вниманию граждан Казахстана, планирующих поездки в Грузию

Об отмене 60-дневного безвизового режима для иностранных граждан в Таиланде

О безвизовом въезде на территорию Индонезии

Рекомендации для граждан Казахстана, выезжающих за рубеж

Об участии Министра иностранных дел РК в 81-й сессии ГА ООН

Одним из важных международных событий сентября 2026 года станет Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она пройдет в Нью-Йорке 22-28 сентября т.г. Тема сессии: «Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, действующая в интересах всех» (Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All).

В центре внимания будут вопросы поддержания мира и безопасности, ускорения достижения целей устойчивого развития, противодействия изменению климата и защиты окружающей среды, прав человека, регулирования новых технологий и ИИ, а также реформы ООН. Все эти направления, отражают приоритеты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Для Казахстана Неделя высокого уровня является важной площадкой для продвижения национальных и региональных инициатив, укрепления двусторонних контактов и выработки совместных решений по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

Казахстанскую делегацию возглавит Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди. Программой пребывания предусматриваются выступление главы делегации в ходе общих дебатов, встреча с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, а также ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств государств-членов ООН, руководителями международных организаций и представителями зарубежного бизнеса.

Планируется участие делегации РК в неформальных заседаниях региональных организаций и многосторонних объединений (ОДКБ, ОИС, ОЭС, ОТГ, LLDC и др.), в мандатных мероприятиях Генеральной Ассамблеи (40-летие Декларации о праве на развитие, повышение уровня моря, предотвращение пандемий, 25-летие Дурбанской декларации и Программы действий), а также в консультациях министров иностранных дел стран ЦА (для обсуждения приоритетов деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для ЦА и Афганистана в Алматы).

Отдельно стоит отметить участие Министра в пресс-брифинге глав внешнеполитических ведомств шести стран-учредителей Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву - Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и Южной Африки.

Об изменении миграционного законодательства Грузии и к вниманию граждан Казахстана, планирующих поездки в Грузию

С 1 сентября 2026 года осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности без предусмотренного законодательством Грузии права на работу включается в перечень оснований для их выдворения из страны.

Для граждан Республики Казахстан сохраняется безвизовый режим въезда и пребывания в Грузии сроком 365 дней. Вместе с тем необходимо учитывать, что безвизовый режим предоставляет право на въезд и пребывание в стране, но не дает права на осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, осуществление оплачиваемой трудовой деятельности без соответствующего разрешения предусматривает административную ответственность.

В случае выдворения иностранному гражданину также может быть запрещен повторный въезд на территорию Грузии на срок от 2 до 5 лет.

В этой связи гражданам Казахстана, планирующим трудоустройство, осуществление предпринимательской либо иной оплачиваемой деятельности в Грузии, настоятельно рекомендуется до начала такой деятельности убедиться в наличии предусмотренного грузинским законодательством права на работу.

МИД Республики Казахстан призывает граждан строго соблюдать законодательство и миграционные правила Грузии, заблаговременно уточнять требования в зависимости от цели поездки и не допускать нарушений, которые могут повлечь штраф, выдворение из страны и ограничение на последующий въезд.

Об отмене 60-дневного безвизового режима для иностранных граждан в Таиланде

Также сообщаем, что Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для граждан ряда государств. По сути, власти Таиланда отменили свое принятое два года назад одностороннее решение, по которому единый 60-дневный безвизовый режим был введен для граждан 93 стран и территорий, включая Казахстан. Тайская сторона сообщила, что пересмотр решения был вызван необходимостью актуализации миграционной политики, с учётом вопросов национальной безопасности и экономических факторов.

Соответствующее решение Кабинета министров Таиланда вступило в силу 15 сентября 2026 года.

Что это означает для Казахстана? С 15 сентября в отношении казахстанских граждан будет применяться подписанное ранее Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований. В соответствии с этим Соглашением, граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда. При этом суммарный срок безвизового пребывания не должен превышать 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода.

Другими словами, теперь казахстанские граждане смогут находиться в Таиланде без визы не 60 дней, а 30 дней. В этой связи, гражданам Казахстана, планирующим поездки в Таиланд, рекомендуется учитывать изменения миграционного режима. При необходимости пребывания в стране свыше 30 дней следует заблаговременно оформить соответствующую визу.

О безвизовом въезде на территорию Индонезии

Сообщаем, что по решению МИД Индонезии с июля 2026 года граждане Республики Казахстан имеют право въезжать в Республику Индонезия без визы на срок до 30 дней.

При принятии решения о предоставлении безвизового въезда индонезийская сторона учла, в том числе, принцип взаимности. Казахстан ранее предоставил гражданам Индонезии право безвизового въезда и пребывания в нашей стране сроком до 30 дней. Таким образом, для владельцев национальных паспортов обеих стран действуют безвизовые режимы со сроком пребывания до 30 дней.

По установленным индонезийской стороной условиям безвизовый режим является бесплатным и предусматривает однократный въезд. Максимальный срок пребывания составляет 30 дней с даты прибытия.

При этом гражданам также следует учитывать общие требования, действующие при въезде в Индонезию. С 1 октября 2025 года все пассажиры, прибывающие из-за рубежа, обязаны заполнить единую электронную декларацию «All Indonesia». Декларация заполняется бесплатно и может быть оформлена заранее.

Рекомендации для граждан Казахстана, выезжающих за рубеж

Мы неоднократно отмечаем случаи, когда граждане Республики Казахстан попадают в сложные ситуации за рубежом вследствие незнания законов страны пребывания, несоблюдения или незнания миграционных, визовых, транзитных и таможенных требований иностранных государств.

Прежде всего речь идёт о случаях с нарушением сроков пребывания, попытками провоза запрещённых либо незадекларированных товаров, а также несоблюдением правил транзита и пребывания в иностранных государствах.

В этой связи мы хотели бы призвать наших соотечественников перед выездом за границу внимательно изучать законодательство, визовые и миграционные требования страны назначения, а также государств транзита. Особое внимание необходимо уделять срокам действия паспортов, виз, разрешений на пребывание и иных документов.

Кроме того, рекомендуем оформлять медицинскую страховку, приобретать авиабилеты только через официальные сервисы, соблюдать требования авиакомпаний по багажу и транзиту, не передавать свои документы третьим лицам, а также не брать для перевозки чужие сумки, посылки и иные передачи, содержимое которых вам достоверно неизвестно.

Гражданам, выезжающим за рубеж на работу, обучение или лечение, следует заранее удостовериться в законности оформления всех необходимых документов, приглашений, трудовых контрактов и разрешений.

Крайне важно проверять и договоренности с организаторами массовых поездок, а также планировать действия для экстренных случаев. Как пример можно отметить недавнюю резонансную ситуацию, когда около 200 казахстанских студентов остались без крыши над головой в США.

В целом хотели бы отметить, что дипломатические и консульские учреждения Казахстана оказывают гражданам необходимую консульско-правовую помощь в рамках своей компетенции. Вместе с тем ответственность за соблюдение законодательства страны пребывания и выполнение установленных требований несёт непосредственно сам гражданин.