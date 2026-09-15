Посол Омана вручил копии верительных грамот

Астана, 15 сентября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял копии верительных грамот от вновь назначенного Посла Султаната Оман в Казахстане Салаха Джабуба.

А.Исагалиев поздравил оманского Посла с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений и развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Оманом.

В ходе встречи стороны обсудили ход подготовки к предстоящим визитам на высоком и высшем уровнях, текущее состояние и перспективы казахстанско-оманского сотрудничества, отметив высокий уровень политического диалога и взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении экономического и инвестиционного взаимодействия.

Посол С. Джабуб поблагодарил за теплый прием и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления партнерства между Астаной и Маскатом.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес.