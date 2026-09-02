В МИД РК обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства с Республикой Корея

Астана, 2 сентября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял Генерального директора Бюро Северо-Восточной и Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Корея Нам Джина.

В ходе встречи отмечено поступательное развитие политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

А.Исагалиев подчеркнул заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении двусторонней повестки конкретными взаимовыгодными проектами в сферах промышленной кооперации, искусственного интеллекта, инфраструктуры, образования и других перспективных направлениях.

Корейская сторона, в свою очередь, подтвердила готовность к активизации практического взаимодействия и поддержанию высокого уровня политического диалога в целях продвижения совместных приоритетов.

Отдельное внимание уделено взаимодействию в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесную координацию по подготовке двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.