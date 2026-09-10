Казахстан и Лихтенштейн налаживают двустороннее сотрудничество

Вадуц, 9 сентября 2026 года – Заместитель Министра иностранных дел Арман Исетов посетил с визитом Княжество Лихтенштейн.

В ходе встречи с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел, окружающей среды и культуры Сабине Монауни стороны отметили потенциал для расширения двустороннего политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного партнерства, и выразили готовность в конструктивном ключе развивать взаимодействие в приоритетных сферах.

Казахстанский дипломат также провел переговоры с директором Бюро иностранных дел МИД КЛ Мартином Фриком, предметно обсудив пути укрепления институционального взаимодействия Казахстана и Лихтенштейна, перспективы расширения двусторонней договорно-правовой базы, дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций и на ключевых региональных платформах.

Стороны сверили позиции по актуальным вопросам международной повестки дня и договорились продолжить тесное взаимодействие с целью определения представляющих обоюдный интерес приоритетных направлений сотрудничества.