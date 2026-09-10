В рамках выполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата страны Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел рабочую встречу с руководством Комитета по инвестициям МИД РК и АО «НК «KAZAKH INVEST», обозначив ключевые приоритеты и задачи по дальнейшему усилению работы в сфере привлечения инвестиций.

В рабочей встрече приняли участие Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев, Председатель Правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Султангали Кинжакулов, заместители председателей, управляющие директора и руководители ключевых направлений организаций.

В рамках встречи Министру был представлен текущий статус работы по привлечению прямых иностранных инвестиций, реализации инвестиционных проектов, взаимодействию с потенциальными инвесторами, развитию национальной цифровой инвестиционной платформы, а также подготовке и проведению международных инвестиционных мероприятий.

По итогам встречи Министр определил ключевые задачи и приоритетные направления работы на предстоящий период. Особое внимание уделено повышению результативности работы с инвесторами, ускорению реализации инвестиционных проектов и обеспечению скоординированного подхода к привлечению капитала в экономику Казахстана.

Работа по обозначенным направлениям будет продолжена в рамках единого подхода к реализации инвестиционной политики Казахстана и укреплению позиций страны как привлекательного направления для международного капитала.